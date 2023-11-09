17-летний мариуполец Ермохин, незаконно вывезенный в Россию, обратился к Зеленскому

Богдан Ермохин – 17-летний мариуполец, которого российские оккупанты депортировали на территорию страны-террориста – обратился к Владимиру Зеленскому. Парень просит, чтобы президент помог ему вернуться домой в Украину.

Екатерина Бобровская – защитница – опубликовала видео на своей странице в фейсбуке. Она просит украинского лидера помочь.

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Я – Богдан Ермохин. Я нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович, помочь мне вернуться домой,

– говорит Богдан.

Богдан Ермохин обратился к Зеленскому: смотрите видео

Журналисты "Радио Свобода" позвонили по телефону Львовой-Беловой

Ранее Бобровская сообщила, что Богдан на территории страны-террориста получил повестку. От подростка требуют, чтобы он пришел в военкомат Московской области. Это должно произойти уже 19 декабря 2023 года. Совершеннолетним Богдан станет в конце ноября.

Журналисты "Радио Свобода" позвонили по телефону Марии Львовой-Беловой, по которой уже давно "плачет" Гаага. Традиционно все "заявления" преступницы состояли из воды и лжи. Она вроде бы была очень удивлена, что Богдана "не отпускают", потому что его якобы "отпускают". По словам Львовой-Беловой, Богдана "не держат". Стоит напомнить, что уже долгое время подросток борется за свое возвращение домой. Россия как будто ждет сестру Богдана, которая должна его забрать.

На сегодня достигнуты договоренности по упрощенному порядку документов с Московской областью. И я очень надеюсь, что на следующей неделе эта встреча состоится и Богдан поедет домой,

– заявила преступница.

Кроме того, она "слилась" после вопроса о повестке. Начала рассказывать бред, что "никакая повестка в армию в принципе, по российскому законодательству, ему прийти не может". Следует отметить, что слова "Россия" и "законодательство" – антонимы.

Также Львова-Белова заявила, что на территории России "под опекой и попечительством" находятся 380 детей в 15 регионах России. На самом деле, страна-террорист украла гораздо больше малышей и подростков.