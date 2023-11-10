Богдан Ермохин будет в Украине, – Лубинец подтвердил, что есть договоренности о возвращении подростка
Источник:Дмитрий Лубинец
У Украины есть договоренности о возвращении 17-летнего подростка Богдана Ермохина. Его россияне сначала вывезли в Донецк, а затем – в Подмосковье, где устроили парня в "приемную семью".
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец пока не стал раскрывать детали, чтобы не навредить. Впрочем, омбудсмен пообещал рассказать, когда Богдан будет в Украине.
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Депортированный мариуполец вернется в Украину
Богдан Ермохин скоро будет в Украине! Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой,
– сообщил Лубинец.
Омбудсмен также призвал общество успокоиться, а главное – не распространять непроверенную информацию. Он подчеркнул, что такая публичность вредит процессам возвращения. Лубинец также уточнил, что готов ответить на эти вопросы и рассказать детали, но когда Богдан будет на территории Украины.
Он также опубликовал заявление Богдана Ермохина, в котором говорится, что подросток отказывается от "предоставления квартиры в спецнайм". Причина этого – "отъезд в Украину". Заявление датировано 8 ноября 2023 года.
Дмитрий Лубинец опубликовал заявление Богдана Ермохина
Мариуполец обратился к Зеленскому
- Богдан Ермохин в апреле 2023 года пытался бежать из России, впрочем, русские военные задержали его на границе с Белорусью. После этого его отправили в "приемную семью".
- После этого о Богдане не было известий до ноября 2023 года. 7 ноября Екатерина Бобровская, являющаяся адвокатом 17-летнего парня, заявила, что Богдану вручили повестку, согласно которой он должен появиться в военкомате Московской области 19 декабря 2023 года. Адвокат начала бить тревогу, ведь через 2 недели парню исполнится 18 лет.
- Уже 9 ноября Екатерина Бобровская опубликовала видео, в котором Богдан Ермохин обращается к Президенту Украины Владимира Зеленского. Он попросил о помощи, потому что очень хочет вернуться в Украину.
- После публикации видео с защитницей подростка связались представители Комитета Красного Креста, а также российская сторона В Красном Кресте заверили, что взяли ситуацию под свой контроль, а оккупанты заявили, что отправят обращение Дмитрию Лубинцу, чтобы парень вернулся в Украину.