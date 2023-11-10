Богдан Ермохин будет в Украине, – Лубинец подтвердил, что есть договоренности о возвращении подростка

У Украины есть договоренности о возвращении 17-летнего подростка Богдана Ермохина. Его россияне сначала вывезли в Донецк, а затем – в Подмосковье, где устроили парня в "приемную семью".

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец пока не стал раскрывать детали, чтобы не навредить. Впрочем, омбудсмен пообещал рассказать, когда Богдан будет в Украине.

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Депортированный мариуполец вернется в Украину

Богдан Ермохин скоро будет в Украине! Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой,

– сообщил Лубинец.

Омбудсмен также призвал общество успокоиться, а главное – не распространять непроверенную информацию. Он подчеркнул, что такая публичность вредит процессам возвращения. Лубинец также уточнил, что готов ответить на эти вопросы и рассказать детали, но когда Богдан будет на территории Украины.

Он также опубликовал заявление Богдана Ермохина, в котором говорится, что подросток отказывается от "предоставления квартиры в спецнайм". Причина этого – "отъезд в Украину". Заявление датировано 8 ноября 2023 года.



Дмитрий Лубинец опубликовал заявление Богдана Ермохина

Мариуполец обратился к Зеленскому