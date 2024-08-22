10 лет службы: Богдан Кротевич показал архивные фото с войны и рассказал о своем пути в Азове
Источник:Богдан Кротевич
Начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич уже 10 лет служит в армии. По словам военного, решение присоединиться к "Азову" изменило его жизнь.
Кротевич опубликовал первые фото с войны на своей странице в Инстаграм и поделился мыслями о службе.
Читайте также Ожидали умереть с винтовками в Мариуполе: Прокопенко и Кротевич о борьбе на фронте
Кротевич рассказал о службе в "Азове"
Защитник Мариуполя назвал день, когда он решил присоединиться к войску, единственной важной для него датой.
Сегодня ровно десять лет назад я принял решение, которое изменило мою жизнь. Пожалуй, это единственная важная для меня дата,
– написал Богдан Кротевич.
Военный добавил, что мог бы сказать, что изменился за это время. Однако, по его словам, он остался таким же "наивным типом с ужасным характером и упорным желанием изменить мир к лучшему". Кротевич добавил, что гордится тем, что все увиденное на войне не сломало его сентиментальность, "хоть и очень старается".
10 лет в "Азове". Надеюсь, что-то полезное в своей жизни сделал. Зная как оно произойдет – решение не изменил бы и прошел все еще раз,
– подытожил военный.
Защитник Мариуполя Богдан Кротевич показал фото со службы / Фото: @krotevych_bohdan