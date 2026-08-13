Не дожил несколько дней до своего 24-летия: в Донецкой области погиб боец "Азова" Богдан Савчук

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб житель села Стрелецкий Кут Богдан Савчук. Для родных, друзей и сослуживцев это стало тяжелой утратой, ведь воин до последнего оставался в строю и выполнял свой долг.

Об этой утрате сообщили в Мамаевской территориальной общине.

Что известно о военном, отдавшем свою жизнь за Украину?

По официальным данным, жизнь Богдана Савчука оборвалась 7 августа 2026 года в районе населенного пункта Доброполье Покровского района Донецкой области. Он родился 16 августа 2002 года и не дожил до своего 24-летия всего девять дней.

Военнослужащий нес службу в качестве бойца третьего батальона оперативного назначения воинской части 3028, что входит в состав оперативно-тактического соединения первого корпуса Национальной гвардии Украины "АЗОВ".

В общине выразили искренние соболезнования семье, близким, друзьям и побратимам погибшего воина. Там отметили, что светлая память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Дата, время и место похорон Богдана Савчука будут сообщены дополнительно, чтобы все желающие могли прийти и отдать последний долг Герою.

Кто погиб, защищая Украину?

Во время выполнения боевого задания в Харьковской области погиб военнослужащий из Тернопольской области Юрий Пушкарь. Защитник родился 12 июня 1987 года и проживал в селе Переволока. Он служил техником-водителем группы связи отделения управления минометной заслоны. Юрий погиб 31 июля 2026 года вблизи Сердобиного.

3 августа в Вознесенске проводили в последний путь защитника Александра Нагайцева, который погиб 28 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания возле Ясенового в Донецкой области. Родные, сослуживцы и жители общины собрались, чтобы отдать последнюю дань уважения воину, а горожане образовали "живой" коридор вдоль маршрута траурной процессии.

29 июля в Сумах провели в последний путь старшего сержанта Даниила Баранова, который с 2022 года служил в Государственной пограничной службе Украины. 17 июля 2026 года он получил тяжелые ранения во время выполнения боевого задания в Сумской области, а 24 июля скончался от полученных травм. Даниилу Баранову навсегда осталось 23 года. Проститься с защитником пришли родные, друзья, сослуживцы и жители города.