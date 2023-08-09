Богдан Торохтий отказался сдавать мандат: как на слова нардепа отреагировала сеть

Богдан Торохтий отказался сложить депутатский мандат после скандалов вокруг него. Сеть бурно отреагировала на слова нардепа.

Напомним, своем обращении глава фракции Арахамия инициировал исключение депутата из "Слуги Народа". Также он заявил, что Торохтий должен вернуть средства, взятые у государства и сложить свой мандат.

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Ситуация вокруг мандата Торохтия не определена

Торохтий заявил, что не сложит мандат – он считает, его "избрали люди". Ответную реакцию по требованию Давида Арахамии покинуть Верховную Раду Украины он оставил в комментариях в Facebook. Он хочет продолжать заседать в Парламенте.

Комментарий Торохтия о составлении мандата / фото с Facebook

Впоследствии Торохтий заявил, что не якобы писал такие слова. Однако официальных заявлений о сложении полномочий народного депутата Украины он также не делал. В настоящее время нардеп закрыл свой профиль в социальных сетях.

На заявление отреагировали в сети. В частности, пользователи начали унижать нардепа и писать, что Торохтий попал в политику случайно. Также на ситуацию отреагировал и блогер Богдан Беспалов. Он заявил, что Торохтий будет работать не на людей, а на себя.

Похоже, нардеп Богдан Торохтий со своей позицией определился. Будет работать "в защиту Украины" и на четвертый автомобиль до конца, потому что выбрали люди. Еще не нажрался взятками. Я бы делал с такими нардепами то, что делали с ведьмами в средние века,

– написал блоггер.

Скандал вокруг Богдана Торохтия