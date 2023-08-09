Богдан Торохтий отказался сдавать мандат: как на слова нардепа отреагировала сеть
Богдан Торохтий отказался сложить депутатский мандат после скандалов вокруг него. Сеть бурно отреагировала на слова нардепа.
Напомним, своем обращении глава фракции Арахамия инициировал исключение депутата из "Слуги Народа". Также он заявил, что Торохтий должен вернуть средства, взятые у государства и сложить свой мандат.
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Ситуация вокруг мандата Торохтия не определена
Торохтий заявил, что не сложит мандат – он считает, его "избрали люди". Ответную реакцию по требованию Давида Арахамии покинуть Верховную Раду Украины он оставил в комментариях в Facebook. Он хочет продолжать заседать в Парламенте.
Комментарий Торохтия о составлении мандата / фото с Facebook
Впоследствии Торохтий заявил, что не якобы писал такие слова. Однако официальных заявлений о сложении полномочий народного депутата Украины он также не делал. В настоящее время нардеп закрыл свой профиль в социальных сетях.
На заявление отреагировали в сети. В частности, пользователи начали унижать нардепа и писать, что Торохтий попал в политику случайно. Также на ситуацию отреагировал и блогер Богдан Беспалов. Он заявил, что Торохтий будет работать не на людей, а на себя.
Похоже, нардеп Богдан Торохтий со своей позицией определился. Будет работать "в защиту Украины" и на четвертый автомобиль до конца, потому что выбрали люди. Еще не нажрался взятками. Я бы делал с такими нардепами то, что делали с ведьмами в средние века,
– написал блоггер.
Скандал вокруг Богдана Торохтия
- Расследователи обнаружили, что Богдан Торохтий неоднократно уезжал на отдых за границу во время военного времени. Это, несмотря на то, что он выступал инициатором закона о невыезде народных депутатов.
- Семья Торохтия за время полномасштабного вторжения сменила 3 авто класса "люкс" – цена последнего почти достигает 200 тысяч долларов. На фоне этого нардеп получал возмещение на жилье в размере 30 тысяч гривен.
- Давид Арахамия и интервью сначала заявлял, что ситуация с Торохтием не похожа на ситуацию с Аристовым. Он заявил, что происходило "давление" и были манипуляции для "уменьшения численности фракции".
- Впоследствии Давид Арахамия инициировал исключение Торохтия из партии. В том же посте он заявил, что нардеп должен сложить мандат и вернуть средства, которые он получил в качестве компенсации.