В церквях начались праздничные службы на Пасху: торжественные трансляции из храмов

Пасху в Украине в 2024 году празднуют 5 мая, довольно поздно. Верующие и все желающие могут посмотреть трансляцию службы онлайн, передает 24 Канал.

Пасха – один из тех религиозных праздников, который объединяет всех. Украинцы собираются семьями и идут в церковь. Впрочем, война внесла свои коррективы: не все могут приехать домой, чтобы побыть с родными. К тому же дополнительный выходной в понедельник 6 мая отменили из-за военного положения, а комендантский час не сокращали.

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Украинцы празднуют Светлое Христово Воскресение: видео службы из храмов

Трансляцию праздничной службы ведут из Киева. Видео службы на Пасху запишут из двух церквей: ПЦУ – из Свято-Михайловского Златоверхого собора и УГКЦ – из Патриаршего собора Воскресения Христова.

Трансляция Пасхальной службы ПЦУ из Свято-Михайловского Златоверхого собора 2024: смотрите видео

Украинская греко-католическая церковь ведет службу из собора на левом берегу столицы.

Трансляция Пасхальной службы УГКЦ из Патриаршего собора Воскресения Христова 2024: смотрите видео

Когда начнут трансляции службы на Пасху

видео опубликуем, когда будет доступен онлайн.

Прямоэфирные Пасхальные трансляции из Киева продлятся 4 – 5 мая на телеканале Суспільне Культура, Украинском Радио и Радио Культура.

Торжественное Богослужение Православной церкви Украины из Свято-Михайловского Златоверхого собора по случаю праздника Светлого Христова Воскресения будут транслировать:

в субботу, 4 мая, в 23:00 телеканал Суспільне Культура;

после полуночи 5 мая в течение трех часов – Украинское Радио и Радио Культура. Ход богослужения будет комментировать журналист Радио Культура Евгений Захарченко.

Пасхальное богослужение Украинской греко-католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова будут транслировать:

в воскресенье, 5 мая, в 7:00 телеканал Суспільне Культура;

после 8:30 – Украинское Радио и Радио Культура. Ход богослужения будет комментировать журналист Украинского Радио Роман Коляда.

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Какие ограничения будут в Украине на Пасху

К сожалению, власти призывают по возможности не идти в церкви и посмотреть службу онлайн. Это для безопасности граждан, ведь Россия, несмотря на декларируемое православие, может ударить по храмам на праздник.

В Киеве на Пасху усилят меры безопасности. В частности, меры безопасности на Софийской и Михайловской площадях проводит СБУ.

Комендантский час на Пасху будет действовать без изменений – с 00:00 до 05:00 часов. Правоохранители будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих – храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с целью недопущения провокаций. Если во время службы или освящения корзин объявят тревогу, потребуется пройти в укрытие.