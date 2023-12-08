К важной дате: Свитан сказал, сколько еще россияне смогут активно штурмовать Авдеевку

Вокруг Авдеевки продолжаются тяжелые бои, россияне пытаются захватить город. Активный штурм будет продолжаться до важной даты для Владимира Путина.

Таким предположением с 24 Каналом поделился военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он также рассказал, какие задачи ВСУ выполняют на севере Авдеевки и с какой территории должно начаться освобождение Украины.

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Сколько россияне будут атаковать Авдеевку

Свитан предположил, что до 14 декабря российские оккупанты будут активно штурмовать позиции под Авдеевкой. Россияне ежедневно проводят более 30 – 40 атак благодаря бросаемому в бой человеческому ресурсу. Нет смысла выводить технику, потому что почва ее не принимает.

Поэтому атаки на таком уровне будут держаться еще неделю до того, как Путин попытается объявить о своем участии в переписывании "царской" фамилии с Путина на Путина (президентские выборы в России – 24 Канал),

– подчеркнул военный эксперт.

14 декабря должна состояться "Прямая линия", где якобы "все желающие" могут задать Владимиру Путину вопросы. А выборы президента должны пройти в России 17 марта 2024 года. Они приходятся на две символические даты для оккупантов – 10-ю годовщину аннексии украинского Крыма и 25-ю годовщину пребывания Путина на кремлевском "троне". Поэтому действующему главе Кремля нужна информационная "подушка", чтобы показать минимальный результат.

Где ВСУ обороняются, а где наступают

По словам Свитана, восток и юго-восток в промышленной зоне – опасные участки для украинских военных. Там высоко, что позволяет ВСУ контролировать город, поэтому оккупанты хотят отбить эти позиции.

Россияне пробуют наступать из населенного пункта Спартак Донецкой области через Царскую охоту – это район между Спартаком и промзоной. В то же время захватчики давят на север от Авдеевки – район коксохима.

Очень сложно нам работать на дальней точке этого участка – в районе промзоны, потому что нужно проходить несколько десятков километров под перекрестным огнем россиян. То есть, это сложно. Однако выполняем задание. Немного легче в районе авдеевского коксохима. Там сама ситуация лучше и наше положение лучше,

– сказал летчик-инструктор.

Украинские военные у коксохима иногда контратакуют, в основном выполняя основную задачу – максимальное уничтожение российских оккупантов. Огромные потери не остановят противника, оккупанты снизят темп и будут штурмовать Авдеевку до начала весны, пока Украина не начнет широкомасштабное наступление с поддержкой авиации.

Завоевание преимущества в воздухе на западном фронте – Мелитополь и Армянск. Два направления, на которых начнут работать наши войска, и тогда россиянам придется снимать осаду с Авдеевки и перебрасывать солдат на эти направления,

– объяснил Свитан.

Почему освобождение Украины должно начаться с Крыма

Украинское правительство 6 декабря представило США перечень необходимого оружия для ВСУ, среди которых:

истребители F-16 и F-18;

вертолеты AH-64 Apache и вертолеты UH-60 Black Hawk;

танки Abrams;

155-миллиметровые артиллерийские снаряды;

система ПВО THAAD;

ракеты большой дальности ATACMS;

Это средства для выполнения плана <...> Освобождение нашей территории должно начаться с освобождения Крыма, а затем – Запорожье и Донбасс. В другом варианте этого нельзя выполнить,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

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Если прежде всего не освободить Крым, то россияне снова будут наступать с полуострова и ударят в тыл украинских защитников. Вероятно, другого плана не будет – сначала Крым, а затем развертывание наступательных действий на Востоке Украины.

Для этой задачи нам однозначно требуется примерно тот список модификаций и новых поставок. Вишенкой на торте является заявка на поставку THAAD – это зенитно-ракетный комплекс. Он на себе замыкает много авиационных систем наведения, вооружения, противодействия,

– подытожил Роман Свитан.

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