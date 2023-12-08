К важной дате: Свитан сказал, сколько еще россияне смогут активно штурмовать Авдеевку
Вокруг Авдеевки продолжаются тяжелые бои, россияне пытаются захватить город. Активный штурм будет продолжаться до важной даты для Владимира Путина.
Таким предположением с 24 Каналом поделился военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он также рассказал, какие задачи ВСУ выполняют на севере Авдеевки и с какой территории должно начаться освобождение Украины.
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Сколько россияне будут атаковать Авдеевку
Свитан предположил, что до 14 декабря российские оккупанты будут активно штурмовать позиции под Авдеевкой. Россияне ежедневно проводят более 30 – 40 атак благодаря бросаемому в бой человеческому ресурсу. Нет смысла выводить технику, потому что почва ее не принимает.
Поэтому атаки на таком уровне будут держаться еще неделю до того, как Путин попытается объявить о своем участии в переписывании "царской" фамилии с Путина на Путина (президентские выборы в России – 24 Канал),
– подчеркнул военный эксперт.
14 декабря должна состояться "Прямая линия", где якобы "все желающие" могут задать Владимиру Путину вопросы. А выборы президента должны пройти в России 17 марта 2024 года. Они приходятся на две символические даты для оккупантов – 10-ю годовщину аннексии украинского Крыма и 25-ю годовщину пребывания Путина на кремлевском "троне". Поэтому действующему главе Кремля нужна информационная "подушка", чтобы показать минимальный результат.
Где ВСУ обороняются, а где наступают
По словам Свитана, восток и юго-восток в промышленной зоне – опасные участки для украинских военных. Там высоко, что позволяет ВСУ контролировать город, поэтому оккупанты хотят отбить эти позиции.
Россияне пробуют наступать из населенного пункта Спартак Донецкой области через Царскую охоту – это район между Спартаком и промзоной. В то же время захватчики давят на север от Авдеевки – район коксохима.
Очень сложно нам работать на дальней точке этого участка – в районе промзоны, потому что нужно проходить несколько десятков километров под перекрестным огнем россиян. То есть, это сложно. Однако выполняем задание. Немного легче в районе авдеевского коксохима. Там сама ситуация лучше и наше положение лучше,
– сказал летчик-инструктор.
Украинские военные у коксохима иногда контратакуют, в основном выполняя основную задачу – максимальное уничтожение российских оккупантов. Огромные потери не остановят противника, оккупанты снизят темп и будут штурмовать Авдеевку до начала весны, пока Украина не начнет широкомасштабное наступление с поддержкой авиации.
Завоевание преимущества в воздухе на западном фронте – Мелитополь и Армянск. Два направления, на которых начнут работать наши войска, и тогда россиянам придется снимать осаду с Авдеевки и перебрасывать солдат на эти направления,
– объяснил Свитан.
Почему освобождение Украины должно начаться с Крыма
Украинское правительство 6 декабря представило США перечень необходимого оружия для ВСУ, среди которых:
- истребители F-16 и F-18;
- вертолеты AH-64 Apache и вертолеты UH-60 Black Hawk;
- танки Abrams;
- 155-миллиметровые артиллерийские снаряды;
- система ПВО THAAD;
- ракеты большой дальности ATACMS;
Это средства для выполнения плана <...> Освобождение нашей территории должно начаться с освобождения Крыма, а затем – Запорожье и Донбасс. В другом варианте этого нельзя выполнить,
– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.
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Если прежде всего не освободить Крым, то россияне снова будут наступать с полуострова и ударят в тыл украинских защитников. Вероятно, другого плана не будет – сначала Крым, а затем развертывание наступательных действий на Востоке Украины.
Для этой задачи нам однозначно требуется примерно тот список модификаций и новых поставок. Вишенкой на торте является заявка на поставку THAAD – это зенитно-ракетный комплекс. Он на себе замыкает много авиационных систем наведения, вооружения, противодействия,
– подытожил Роман Свитан.
Актуальная информация о боях на Авдеевском направлении
- Украинские защитники отбили более 30 атак в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, к югу от Тоненького и Первомайского Донецкой области. Оккупанты терпят неудачу, однако не оставляют попыток окружить Авдеевку.
- Спикер ОСУВ "Таврия" полковник Александр Штупун заявил, что российские войска значительно увеличили количество боевых столкновений на Таврическом направлении, враг очень активно использует БПЛА и авиацию. Противник очень активно обстреливает саму Авдеевку и позиции Сил обороны вокруг города.
- Ранее Штупун сказал, что Авдеевское направление – одно из самых сложных на фронте. Здесь продолжаются активные пехотные атаки оккупантов, хотя враг продолжает терять личный состав сотнями.