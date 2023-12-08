Таким припущенням з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він також розповів, які завдання ЗСУ виконують на півночі Авдіївки та з якої території повинно початися звільнення України.

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Скільки росіяни атакуватимуть Авдіївку

Світан припустив, що до 14 грудня російські окупанти активно штурмуватимуть позиції під Авдіївкою. Росіяни щодня проводять понад 30 – 40 атак завдяки людському ресурсу, який кидають в бій. Немає сенсу виводити техніку, бо ґрунт її не приймає.

Тому атаки на такому рівні триматимуться ще тиждень, до того, як Путін спробує оголосити про свою участь переписування "царського" прізвища з Путіна на Путіна (президентські вибори у Росії – 24 Канал),

– підкреслив військовий експерт.

14 грудня повинна відбутися "Пряма лінія", де нібито "усі охочі" можуть поставити Владіміру Путіну запитання. Натомість вибори президента мають пройти у Росії 17 березня 2024 року. Вони припадають на дві символічні дати для окупантів – 10-ту річницю анексії українського Криму та 25-ту річницю перебування Путіна на кремлівському "троні". Тому чинному очільнику Кремля потрібна інформаційна "подушка", щоб показати мінімальний результат.

Де ЗСУ обороняються, а де наступають

За словами Світана, схід та південний схід у промисловій зоні – небезпечні ділянки для українських військових. Там високо, що дозволяє ЗСУ контролювати місто, тому окупанти хочуть відбити ці позиції.

Росіяни пробують наступати з населеного пункту Спартак Донецької області через Царську охоту – це район між Спартаком та промзоною. Водночас загарбники тиснуть на півночі від Авдіївки – район коксохіму.

Дуже складно нам працювати на дальній точці цієї ділянки – у районі промзони, бо треба проходити кілька десятків кілометрів під перехресним вогнем росіян. Тобто, це складно. Проте виконуємо завдання. Трохи легше у районі авдіївського коксохіму. Там сама ситуація краща і наше положення ліпше,

– сказав льотчик-інструктор.

Українські військові біля коксохіму інколи контратакують, здебільшого виконуючи основне завдання – максимальне знищення російських окупантів. Величезні втрати не зупинять противника, окупанти трохи знизять темп та штурмуватимуть Авдіївку до початку весни, поки Україна не почне широкомасштабний наступ з підтримкою авіації.

Завоювання переваги у повітрі на західному фронті – Мелітополь та Армянськ. Два напрямки, на яких почнуть працювати наші війська, і тоді росіянам прийдеться знімати осаду з Авдіївки й перекидати солдатів на ці напрямки,

– пояснив Світан.

Чому звільнення України повинно початися з Криму

Український уряд 6 грудня представив США перелік необхідної зброї для ЗСУ, серед яких:

винищувачі F-16 та F-18;

гелікоптери AH-64 Apache та вертольоти UH-60 Black Hawk;

танки Abrams;

155-міліметрові артилерійські снаряди;

система ППО THAAD;

ракети великої дальності ATACMS;

Це засоби для виконання плану <...> Звільнення нашої території повинно початися зі звільнення Криму, а потім – Запоріжжя та Донбас. В іншому варіанті цього не можна виконати,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Світан пояснив, як відбуваються бої за Авдіївку: дивитися відео

Якщо насамперед не звільнити Крим, то росіяни знову наступатимуть з півострова та вдарять в тил українських захисників. Імовірно, плану іншого не буде – спочатку Крим, а потім розгортання наступальних дій на Сході України.

Для цього завдання нам однозначно потрібно приблизно той перелік модифікацій та нових постачань. Вишнею на торті є заявка на постачання THAAD – це зенітно-ракетний комплекс. Він на собі замикає багато авіаційних систем наведення, озброєння, протидії,

– підсумував Роман Світан.

Актуальна інформація про бої на Авдіївському напрямку