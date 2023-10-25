Мы тщательно подготовились: в чем отличие обороны Авдеевки от боев за Бахмут

Оккупанты продолжают усиленно наступать на Авдеевку. Однако эту ситуацию все же не следует сравнивать с Бахмутом.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что оборона Авдеевки и Бахмута все же отличается.

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Чем боевые действия в Авдеевке отличаются от боев за Бахмут

Как отметил Гетьман, Авдеевское направление – это участок, где мы защищаем территорию уже более 9 лет. Есть украинские военные, которые знают там буквально каждый кустик. Также возле города расположен Авдеевский коксохимический завод с мощными стенами и огромными системами подземных коммуникаций.

Украинские военные знали о планах оккупантов наступать с севера и юга на Авдеевку. Там до сих пор много укреплений, а также некоторые из дорог уже давно были заминированы. Оборону там постоянно организовывали с 2014 года.

Могут ли они превратить это в Бахмут? Теоретически возможно. Но если в Бахмуте потери оккупантов вместе с ранеными были 100 тысяч, то на Авдеевку уйдет полмиллиона. Бахмут готовился к боевым действиям после 2022 года. Я там три раза был. Обычный город, где люди жили обычной жизнью. Раньше там не было баррикад и укреплений. А в Авдеевке мы тщательно готовились. Там все укреплялось последние 9 лет. Есть большая разница,

– рассказал Гетьман.

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Скорее всего, оккупанты усиленно наступают на Авдеевку из-за политического приказа Путина. Такой подход приводит к значительным потерям среди личного состава и военной техники захватчиков. Они стачивают свой наступательный потенциал.

Ситуация в Авдеевке: коротко