Более 50 отбитых атак, бои в Бахмуте: карта боевых действий на 9 апреля

Российские захватчики продолжают наносить циничные удары по территории Украины. Однако наши Вооруженные Силы надежно удерживают оборону и дают отпор врагу.

24 Канал проанализировал данные Генштаба и карту DeepState, чтобы понять, как изменилась ситуация на фронте. Отметим, что вероятность нанесения ракетных ударов продолжает оставаться высокой.

К теме Россияне изо всех сил атакуют Марьинку, тяжелые бои за Бахмут: карта боевых действий за 8 апреля

Где идет наступление

Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступлений на:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском направлениях.

За минувшие сутки были отбиты более 50 атак противника на указанных направлениях.

Какая ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Бессаловка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Ольховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караическое и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области. На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Чернещине Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Ямполевка, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Чернещине Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Ямполевка, Торское, Северск, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отбили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них: Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Новодмитровка и Дружба Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отбили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них: Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Новодмитровка и Дружба Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не достиг. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более 15 вражеских атак. В частности, вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Победа и Прасковьевка Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не достиг. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более 15 вражеских атак. В частности, вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Победа и Прасковьевка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское Донецкой области.

в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времевка, Новополье Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное, Каменское Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Никольское, Камышаны, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

Карта боевых действий на 9 апреля

Оккупанты усиливают контрразведывательный режим

Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режим на временно занятой территории Херсонской области. Так, в Горностаевском районе проходят рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента.

Во время таких проверок террористы фиксируют персональные данные местных жителей, выборочно обыскивают их дома.

Наша авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши военные сбили 2 БПЛА типа "Supercam", 6 БПЛА типа "Орлан-10" и 6 БПЛА типа "Zala".