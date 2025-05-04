Оккупанты активизировались на Ореховском и Новопавловском направлениях, – Силы обороны Юга

На Юге Украины оккупанты снова активизировались на фронте. Речь идет об Ореховском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Сил обороны Юга Украины, полковника Владислава Волошина в эфире национального марафона.

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Какова ситуация на Ореховском и Новопавловском направлениях

Владислав Волошин отметил, что за несколько последних дней на юге враг несколько активизировался именно на Новопавловском и на Ореховском направлении. На последнем россияне продолжают вести штурмовые действия и наносить обстрелы и удары по украинским позициям.

Также, по данным полковника, активным является и Приднепровское направление, где враг пытается проводить разведывательно-поисковые действия, чтобы прощупать нашу оборону и при возможности закрепиться на каком-то небольшом плацдарме на одном из островов в островной зоне Днепра. Оттуда враг хочет попробовать контролировать и держать под огневым контролем логистические и водные пути, которые есть в этой зоне.

То есть самое опасное у нас на Новопавловском направлении, где враг за минувшие сутки провел 50 штурмовых столкновений. Если за прошедшие дни там было 15, 20, вчера 23 (штурмов – 24 Канал), то за минувшие сутки 50. И сейчас на этом направлении продолжаются штурмовые действия,

– отметил спикер.

Волошин отметил, что враг пытается прорваться в направлении Привольного, Новоселки и Зеленого поля. Кроме того, перед тем, как проводить штурмовые действия, оккупанты нанесли по этим населенным пунктам и по позициям Сил обороны Украины авиационные удары как управляемыми авиационными бомбами, так и неуправляемыми авиационными ракетами.

К слову, аналитики DeepState отметили в обновлении карты 4 мая, что российские войска оккупировали населенный пункт Зеленое Поле в Донецкой области. Также оккупанты продвинулись возле Нового и Новомихайловки.