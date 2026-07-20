За несколько дней уничтожили большое количество российской техники: ВСУ показали видео боев на Харьковщине
Военно-морские силы ВСУ продемонстрировали, как продолжают уничтожать вражескую технику. На видео видно, как в Харьковской области оккупанты лишились пушки, НРК и прочего.
Видео было опубликовано ВМС ВСУ в своих социальных сетях.
Что видно на видео?
На видео можно увидеть, как военные 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского ведут боевые действия на территории Харьковской области.
За несколько дней им удалось уничтожить тяжелую автомобильную технику, НРК (наземно-роботизированные комплексы) и пушку россиян.
Морпехи уничтожают вражескую технику: смотрите видео
Военные подчеркнули, что продолжают уничтожать логистику и вооружение оккупантов на линии фронта.
Что известно о потерях россиян в технике?
Утром 19 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты потеряли 5 танков, 7 боевых бронированных машин и 92 артиллерийские системы. Также ВСУ уничтожили 4 РСЗО и 3 средства ПВО противника.
17 июля ВСУ удалось уничтожить вражеский самолет Ту-95 во время удара по Энгельсу. Зеленский подтвердил, что СБУ уничтожила военный самолет, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране.