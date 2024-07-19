"Добрались до левого берега только с пятого раза": морпех 10 недель выполнял задание в Крынках

Украинские бойцы пытались зайти на левый берег Херсонщины пять раз. Первые четыре попытки были неудачными из-за плотного огня врага.

Ранее стало известно, что ВСУ отошли с определенных позиций в селе Крынки Херсонской области, которое было уже практически разрушено. Подразделения переместились на другие позиции, но находятся в районе Крынок.

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Морпех рассказал о боях в Крынках

Об операции на левом берегу Херсонщины рассказал командир взвода десентно-штурмовой роты 2 батальона 37 отдельной бригады морской пехоты с позывным "Кот". Он выполнял задание в Крынках в течение десяти недель подряд.

Зайти на левый берег мы пытались пять раз – первые четыре были неудачными из-за плотного огня врага, поэтому для сохранения жизни и здоровья личного состава командиры принимали решение "откатиться" назад. И следующей ночью после крайней попытки командир роты сказал готовиться самому и свою группу к выезду. Этот раз оказался удачным, на левый берег я плыл в первой лодке,

– рассказал морпех.

По словам военного, враг постоянно пытался вернуть контроль над утраченными позициями, применяя тактику "мясных" штурмов.

Стрелковые бои происходили ежедневно. За сутки враг мог провести семь-восемь штурмов. Вот мы "шлепнули" одну их группу, а за ними следует еще одна. Однако за два месяца таких штурмовых действий, а также из-за большого количества "отказников" с их стороны, численность личного состава противника значительно уменьшилась,

– поделился "Кот".

Он добавил, что основной фактор, который повлиял на успешность выполнения боевых задач на левом берегу – слаженность его подразделения. После двух с половиной месяцев активных боевых действий подразделение "Кота" вывели с Левого берега. Сейчас бойцы продолжают выполнять боевые задачи, обучают личный состав, тренируются сами.