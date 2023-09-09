Готовят вторую волну наступления: как действуют оккупанты на Купянском направлении

Оккупанты готовят вторую волну наступления на Купянском направлении. Туда враг подтягивает больше артиллерии.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что сейчас Купянск россияне обстреливают гораздо больше, чем раньше.

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"Есть опасения, что россияне могут сделать из Купянска, по крайней мере, попробуют, такую же ситуацию как на Бахмутском направлении. Первая группировка что-то где-то понемногу исчезла", – сказал Гайдай.

Для того, чтобы потом под обстрелами не вывозить гражданских, ныне там раньше времени проводят эвакуацию из прифронтовых населённых пунктов.

Когда люди остаются – это огромная проблема для них потом и для тех, кто занимается эвакуацией,

– подчеркнул экс-председатель Луганской ОВА.

Кто воюет среди оккупантов

Преимущественная тактика россиян – количество. Сейчас на фронте нет бойцов ЧВК "Вагнера". Однако там есть зеки из подразделений "Шторм Z", которых завербовало министерство обороны России. Подготовка у них хуже.

"Нет вагнеров – и слава Богу. Ведь они все же были более подготовлены", – сказал Сергей Гайдай.

Оккупанты собрали 30-тысячную группировку фанатов ультрас. Однако, после нескольких недель участия в боевых действиях, они начали кричать о том, чтобы их оттуда забрали.

Также среди врага есть подразделения кадыровцев "Ахмат". Они стоят как "заградотряды" для "Шторм Z".

"Особенно ничего не меняется. Единственное, что действительно они смогли накопить – огромное количество техники тяжелой, артиллерии с боекомплектом в этом направлении", – добавил экс-председатель Луганской ОВА.

Как действуют россияне на Купянском направлении: смотрите видео

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