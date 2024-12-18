"У меня не было выбора": Сырский рассказал, как он решил начать операцию в Курской области

Силы обороны Украины достигли успеха во время операции в Курской области России благодаря эффекту внезапности. Это позволило Украине ослабить наступательный потенциал оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сирского для Le Monde. По его словам, операцию в Курской области проводили в условиях "относительно немногочисленных украинских войск", в результате чего россияне не достигли своих целей.

Читайте также AP назвало примерные потери России среди солдат КНДР в Курской области

Сырский прокомментировал решение начать операцию на Курщине

Александр Сырский заявил, что у него не было выбора и он, как главнокомандующий ВСУ, должен был провести эту операцию.

Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы,

– объяснил генерал.

Сырский отметил, что благодаря такому решению был ослаблен наступательный потенциал россиян и снижена интенсивность атак. Однако исключением стали Покровск и Курахово.

К слову, 17 декабря Александр Сырский заявил, что в последние дни россияне в значительной степени активизировались на территории Курской области. Для атак на позиции украинских военных враг привлекает также подразделения армии КНДР.