Российским войскам не удается продвинуться в Курской области: анализ ISW

На территории Курской области России продолжается операция Сил обороны. Российские войска не прекращают атак, однако за последние сутки им продвинуться не удалось.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что заявления российской пропаганды не слишком соответствуют действительности.

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Что сейчас происходит на Курщине

Прокремлевские военные блогеры утверждали, что российские силы продвинулись на юго-восток от Николаево-Дарьино (юго-восток от Коренево), на север от села Черкасское Поречное (север от Суджи) и на юг от Суджи.

Однако в ISW не нашли подтверждения этим заявлениям.

25 января российские войска продолжали атаки вблизи Куриловки (к югу от Суджи), Черкасского Поречного и Свердликово (к северо-западу от Суджи). Российские источники также утверждали, что к северу от Суджи, вблизи села Погребки, украинские силы контратаковали российскую армию при поддержке бронетехники.

Россиянам не удалось продвинуться на Курщине / Карта ISW

Сообщается, что в боях участвуют подразделения 34 мотострелковой бригады (49 общевойсковая армия, Южный военный округ) российской армии. Также на Курщине действуют подразделения 155 бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ).

К слову, ранее стало известно, что российская армия за сутки осуществила 14 ударов КАБ по селу Казачья Локня в Курской области. Одна из авиабомб разорвалась прямо во дворе местной жительницы.