В Курской области России продолжаются бои после "прорыва" границы 6 августа. Местные жители Курщины и срочники передают информацию о местонахождении кадыровцев.

Стоит отметить, что Генштаб ВСУ и официальные лица не комментировали причастность украинских военных к событиям в Курской области. В то же время россияне все больше паникуют из-за развития событий и продолжения боев.

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В Курской области "сдают" данные кадыровцев

За последние четверо суток сообщество InformNapalm получило от местных жителей Курской области 98 сообщений о местонахождении кадыровцев.

Мы начали получать от жителей прилегающих к границе населенных пунктов информацию о фиксации кадыровцев, которые убегали от боевых столкновений и прятались в лесополосах,

– рассказали в InformNapalm.

Авторы добавили, что из трех и более источников удалось подтвердить расположение 27 боевиков.

Также сообщество получило сообщение от российского срочника, который помог обнаружить сразу 5 боевиков из подразделения "Ахмат-Россия". В обмен он просил посодействовать сдаче в плен Силам обороны Украины, чтобы остаться в живых.

В то же время основной мотивацией россиянина оказалась месть кадыровцам. По словам самого российского военного, с мая по август кадыровцы периодически приходили в казарму, где заставляли срочников выполнять действия сексуального характера и издевались над ними.

К слову, в пятницу, 9 августа, в Курской, Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции.