Варто зазначити, що Генштаб ЗСУ та офіційні особи не коментували причетність українських військових до подій в Курській області. Водночас росіяни все більше панікують через розвиток подій та продовження боїв.

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В Курській області "здають" дані кадирівців

За останні чотири доби спільнота InformNapalm отримала від місцевих жителів Курської області 98 повідомлень про місцеперебування кадирівців.

Ми почали отримувати від мешканців прилеглих до кордону населених пунктів інформацію про фіксацію кадирівців, які тікали від бойових зіткнень і ховались у лісосмугах,

– розповіли в InformNapalm.

Автори додали, що з трьох та більше джерел вдалось підтвердити розташування 27 бойовиків.

Також спільнота отримала повідомлення від російського строковика, який допоміг виявити одразу 5 бойовиків з підрозділу "Ахмат-Росія". В обмін він просив посприяти здачі у полон Силам оборони України, аби залишитись живими.

Водночас основною мотивацією росіянина виявилася помста кадирівцям. За словами самого російського військового, з травня до серпня кадирівці періодично приходили в казарму, де змушували строковиків виконувати дії сексуального характеру та знущались з них.

До слова, у п'ятницю, 9 серпня, у Курській, Бєлгородській та Брянській областях оголосили режим контртерористичної операції.