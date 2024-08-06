В Минобороны России признали, что в Курской области продолжаются бои: туда отправили резервы

Российское Минобороны подтвердило, что сейчас в Курской области идут бои. Вражеские силы стягивают туда резервы.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства России. Более того, там утверждают, что подразделения россиян на границе в Курской области атаковали якобы бойцы 22 отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Россияне стягивают резервы в Курскую область

Российское Минобороны сообщило, что около 8 утра по московскому времени до трехсот украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы страны-агрессора.

Как говорят там, это произошло в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, которые расположены на российско-украинской границе.

Вражеское оборонное ведомство говорит, что войска прикрытия госграницы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ якобы отражают атаки и "наносят огневое поражение противнику" в районе границы и резервам на территории Сумской области.

Захватчики также утверждают, что якобы нанесли удары по сосредоточению живой силы и техники ВСУ в районах Басовки, Журавки, Хотени, Юнаковки, Беловодах и Храповщины Сумской области. А в район столкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Ну и конечно, что не обошлось без конкретных обвинений. Вражеское Минобороны придумывает, что к этому причастны военные 22-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, оккупанты уже заявили о якобы уничтожении 16 единиц бронетехники Сил обороны Украины.

К слову, подобный "прорыв" в Курской области отказались комментировать в украинской военной разведке. Впрочем, по данным источников СМИ в ГУР МО, в этих действиях точно не вовлечены бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), которые воюют в составе ВСУ.