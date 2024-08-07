"Масштабная провокация": Путин впервые прокомментировал события в Курской области

Владимир Путин назвал события в Курской области России очередной провокацией "киевского режима". По его словам, Украина якобы ведет "неизбирательную стрельбу".

Интересно, что Путин начал совещание с правительством с заявления о событиях в Курской области. Слова кремлевского диктатора цитирует ряд российских пропагандистских СМИ, передает 24 Канал.

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Как Путин отреагировал на события в Курской области

Путин сообщил, что после совещания правительства заслушает доклад силовых ведомств о событиях в Курской области.

Киевский режим совершил очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу,

– заявил Путин.

Также он поручил заместителю председателя правительства Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области. По словам диктатора, "меры должны быть приняты немедленно".

Ранее исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ночью доложил лидеру Кремля о якобы атаке беспилотниками и ракетами российского региона. Он также сообщил, что с приграничных территорий вывозят людей.

Вчера, 6 августа, Смирнов заявил о якобы попытке ВСУ прорваться на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах Курской области.

По его словам, Путин якобы "держит ситуацию на личном контроле" и пообещал поддержку региона во "всех направлениях".

К слову, ранее оккупанты заявили, что ВСУ "заняли" несколько населенных пунктов, а город Суджа почти полностью эвакуирован.