"Новейшее" оружие: россияне похвастались гаубицами сталинских времен в Курской области

Российская оккупационная армия использует в боях на территории Курской области 130-миллиметровые гаубицы М-46 образца 50-х годов прошлого века.

Минобороны России опубликовало два видео, на которых можно увидеть использование российскими артиллеристами пушек М-46. Ранее ведомство не сообщало об использовании этого оружия в Курской области.

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Россияне используют гаубицы сталинских времен

СССР принял М-46 на вооружение в первой половине 1950-х годов, а в 1970-х заменил их 152-миллиметровыми пушками. В СМИ сообщали, что Россия начала расконсервировать запасы гаубиц на фоне тяжелых потерь артиллерии во время войны.

До начала полномасштабного вторжения на военных складах в России хранилось 665 гаубиц М-46.

К февралю 2024 года российские военные вывезли со складов около 65 гаубиц М-46. К лету Россия увеличила скорость расконсервации этих орудий, отправив на фронт примерно половину всех находившихся на хранении гаубиц,

– говорится в материале.

Стоит отметить, что снаряды для 130-миллиметровых пушек Россия может импортировать из КНДР или Ирана, поскольку сама их не производит.

К слову, ранее стало известно, что россияне построили уже четвертую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. Предыдущие понтонные переправы были построены в селе Карыж, что расположено между Званым и поселком Глушково, а также к востоку от Глушково.