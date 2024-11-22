После усиления россиян: СМИ узнали, какую площадь в Курской области сейчас контролирует Украина

Наибольшая площадь российской территории, которая находилась под контролем Сил обороны за все время Курской операции, превышала 1,2 тысячи квадратных километров. Сейчас этот показатель значительно уменьшился.

Сейчас украинские военные контролируют около 800 квадратных метров вражеской территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собеседника LIGA.net в командовании Генерального штаба ВСУ.

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Какую территорию в Курской области контролирует Украина

Как рассказал собеседник издания, после того, как россияне начали подтягивать силы и пытаться восстановить контроль за Курской областью, украинские защитники были вынуждены отступать, прежде всего для сохранения личного состава.

По его словам, операция Вооруженных Сил Украины в Курской области сорвала российскую стратегическую операцию по захвату Запорожья, ведь на фоне прорыва границы врагу пришлось перебрасывать дополнительные подразделения с юга Украины.



Контролируемая Украиной территория в Курской области на карте Deepstate (синим цветом) / Скриншот 24 Канала

Кстати, по последним данным Генштаба ВСУ, на территории Курской области по состоянию на сегодня воюет около 50 тысяч элитных вражеских войск – это морская пехота и воздушно-десантные войска, к которым присоединили почти 11 тысяч северокорейских военных.