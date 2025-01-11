Валят ордой, как во времена Второй мировой, – ВСУ о сильном изменении тактики россиян на Курщине

В Курской области продолжаются ожесточенные бои. Там украинские воины сдерживают натиск врага, который пытается вытеснить наши силы с территории России до конца января. В ВСУ указали на значительное изменение тактики оккупантов.

Курская операция продолжается уже более 5 месяцев. За этот период потери врага в живой силе составили более 38 тысяч человек, из них около 15 тысяч – убитыми, передает 24 Канал со ссылкой на ДШВ.

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Враг изменил тактику на Курщине

По словам командира десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Егора Ноздрякова, несколько последних недель Россия проводит интенсивные штурмы украинских позиций. Враг атакует сотнями людей, большим количеством техники при поддержке авиации, которая массированно бомбит район Кабамы.

Ноздряков отметил, что тактика россиян на Курщине очень изменилась. Если раньше оккупанты атаковали малыми группами, то теперь бросают на штурмы сразу большое количество солдат.

Они нагнали сюда своего мяса и проводят штурмовые действия большим количеством людей ... Просто валят ордой, как во времена Второй мировой, по 20-30 человек,

– поделился военный.

Командир заметил, что такая тактика на определенных участках имеет успех. Оккупанты вызывают на себя артиллерийский огонь и FPV-удары. Заскакивают в посадки и уже там вступают в бой с украинскими пехотинцами и штурмовиками.

"Сейчас одна из задач – увеличение пулеметных засад, наращивание позиций и количества личного состава", – объяснил военный.

Ноздряков указал на огромную роль дронов из-за нестабильной связи.

Определяющим является еще артиллерийские системы, особенно с кассетными боеприпасами. "Кассеты" – очень эффективное и нужное средство, но лимитированное. Две-три пушки и половина из этих многочисленных колонн, которая идет полями по 20 – 30 человек, будет уничтожена,

– рассказал командир.

Отметим, что на Курщине нашим воинам противостоит 60-тысячная группировка.