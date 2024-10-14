Против Украины на поле боя воюет еще одна страна, – майор ВСУ

Пока союзники Украины не спешат предоставлять ВСУ все необходимое оружие, Россия ищет террористических союзников по всему миру. От части ей это удалось.

Майор ВСУ Игорь Чечеринда для 24 Канала рассказал, кто помогает России на поле боя и как этому противостоять.

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Как КНДР помогает Кремлю

До сих пор России удавалось договариваться с тоталитарными странами о покупке оружия. Впрочем, недавно появилась информация, что вместе с российскими оккупантами на поле боя появился личный состав войск северной Кореи.

Сначала Северная Корея передала свои неточные баллистические ракеты KN-23. 4 октября 2024 года появилась информация, что в результате ракетного удара в Донецкой области погибли шесть военных из КНДР, которых отправили помочь россиянам в освоении северокорейского оружия.

Фактически Украина борется уже не только против России, в этот союз вошла еще одна страна. Итак, помощь Украине должна быть существенно увеличена, потому что мы воюем не против одной, а против двух диктатур,

– подчеркнул военнослужащий.

Западным союзникам Украины, учитывая это, стоит ускорить темпы поставки оружия украинской армии, которая защищает всю европейскую демократию, а также предоставить необходимые разрешения на удары по территории России.