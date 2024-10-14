Военный ответил, имеет ли Россия сейчас силы на масштабное наступление
На фронте ситуация остается сложной. На некоторых направлениях бои стали более интенсивными, чем несколько дней назад, враг атакует на Волчанском, Кураховском, Покровском и других направлениях.
Эксперт по вопросам безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко для 24 Канала объяснил тактику врага и способен ли он на широкомасштабные наступательные действия.
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Где основные проблемы россиян
Сейчас у оккупантов есть два преимущества на фронте – количество авиации и количество артиллерийских выстрелов, но от тактики "мясных штурмов" они не отказались.
Из-за ежедневных потерь у них периодически ощущается нехватка живой силы, к тому же есть проблемы с дополнительным набором желающих. Согласно статистике, за продвижение на несколько метров украинской земли россияне платят огромным количеством человеческого ресурса.
Вместе с человеческим ресурсом враг испытывает значительный дефицит техники. Об этом, в частности свидетельствует и тактика их штурмов с использованием живой силы и минимальным применением техники на первой линии.
Те темпы, которыми россияне сейчас движутся, не оправдывают человеческих потерь. Если так будет дальше, у них закончится все русское население гораздо раньше, чем те дойдут до середины Днепра,
– добавил военный.
Он отметил, чтобы остановить продвижение врага на линии фронта, Украине нужны западные самолеты; достаточное количество снарядов, которыми можно сдерживать врага и не допускать до расстояния стрелкового боя, и дальнобойные высокоточные средства для уничтожения российских складов на территории врага.