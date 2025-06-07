Идут бои на большинстве направлений: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте
- На вечер 7 июня продолжаются бои на 7 направлениях.
- Горячее всего на Покровском направлении.
В Генеральном штабе выложили обзор фронта на 22:00 7 июня. С начала суток произошло 155 боевых столкновений. На вечер продолжаются бои на 7 направлениях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.
Смотрите также Уничтожены сотни единиц: ВСУ ударили по локомотиву с колонной российской техники
Что происходит на фронте вечером 7 июня
На Харьковском направлении ВСУ отбили атаку врага вблизи Волчанска. Враг нанес авиаудар КАБами по Харькову.
На Купянском направлении россияне пробовали штурмовать в районе Степной Новоселовки, но тщетно.
На Лиманском направлении в течение суток зафиксировано 18 атак в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Белогоровка. Идет одно боестолкновение.
На Краматорском направлении произошло 10 боевых столкновений в районе Часового Яра, Марково и в направлении Белой Горы и Предтечино. Продолжается одна вражеская атака.
На Торецком направлении Силы обороны отбили 10 атак вблизи Торецка и в сторону Дилиевки и Яблоновки, еще один бой продолжается.
На Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка, Новоукраинка и Андреевка. Силы обороны отбили 51 атаку, но еще 4 продолжаются.
Только на этом направлении украинские воины обезвредили 317 оккупантов, из них 179 – безвозвратно. Уничтожен танк, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 37 мотоциклов, 21 БПЛА, спутниковый терминал и генератор; кроме этого, повреждены 5 автомобилей и 3 артиллерийские системы оккупанта,
– детализировали в Генштабе.
На Новопавловском направлении украинские подразделения сдерживают атаки оккупантов вблизи населенных пунктов Богатырь, Веселое, Бурлацкое и Вольное Поле. Состоялось 19 боестолкновений, 5 продолжаются.
На Гуляйпольском направлении украинцы успешно остановили одну попытку продвижения противника вблизи Малиновки. Бои не утихают.
На Ореховском направлении остановили продвижение врага в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении россияне дважды пробовали наступать, но тщетно.
На Курском направлении украинские воины отбили 28 атак, один бой продолжается.