Разгром россиян на Купянщине: комбат рассказал, как удалось отбить атаку

Российские оккупанты пытаются захватить левобережье Купянщины в Харьковской области. Потери у врага значительные. На одном из участков за две недели удалось уничтожить около 90 единиц различной военной техники.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что на Харьковщине продолжаются интенсивные бои. Недавно совместно с другими подразделениями отбили очередную атаку врага в направлении Кругляковки. Удалось повредить 8 единиц военной техники. Потом большинство было уничтожено.

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Что известно о боевых действиях на Харьковщине

Как рассказал военный, около месяца назад оккупанты зашли в населенный пункт Кругляковка, что на левобережье Купянщины. Чтобы добраться туда, враг в течение примерно двух недель привлек более 100 единиц различной военной техники. 90 из них были уничтожены за этот период. Потери среди личного состава также были значительными.

Сейчас у них есть проблемы с обеспечением группировки в Кругляковке. Силы обороны уничтожают военную технику врага, на которой подвозят провизию, боеприпасы и т.п.

Им не успевают своевременно подбрасывать необходимую провизию. У них как физический голод, так и "голод" с вооружением и боеприпасами. Так или иначе враг пытается преодолеть эти вызовы. Затягивает личный состав пешим ходом. Для захода в Кругляковку оккупанты идут пешим ходом около 12 километров. Из 10 штурмовиков до передовых позиций доходит 1 – 2. Остальных Силы обороны уничтожают. Но поток идет постоянный,

– рассказал Федоренко.

Противник пытается расширить клин на левобережье Купянщины. Те действия, которые сейчас делают Силы обороны Украины на этом направлении, дадут возможности в краткосрочной перспективе остановить продвижение врага на этом участке фронта.

Какая ситуация на Купянщине: смотрите карту боевых действий

Также за последние две недели не было никаких потерь позиций в сторону населенного пункта Колесниковка. Враг постоянно атакует. Но там удалось частично выбить его из Колесниковского леса.

В целом боевые действия на Купянщине очень сложные. Динамика безумная. Есть и положительные достижения. Несмотря на многочисленные штурмы, враг не смог добраться до Купянска-Узлового. На данный момент присутствия врага на этой части Купянщины нет,

– подчеркнул Федоренко.