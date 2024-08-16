Продвижение на Курщине будут, пока россияне не примут одно решение: обзор фронта от Свитана

Украинские силы обороны продолжают продвигаться в Курской области. Пока Кремль растерян и вражеские войска не оказывают сильного сопротивления, но все может измениться.

Как могут дальше развиваться бои на Курщине, объяснил в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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Взрывы в России и Крыму

В Иркутской области 15 августа упал российский бомбардировщик Ту-22М3. Точно известно, что один пилот не выжил.

В общем уже так повелось, что это очень неудачная машина: от управления и топлива до возможности катапультирования пилотов. Этот самолет уже стал неким "гробом на колесах",

– добавил Свитан.

Вероятно, украинские силы обороны были не причастны к этой авиакатастрофе, причиной падения стала неисправность судна.

За прошедшие сутки также неспокойно было во временно оккупированном Крыму. Пылало возле Керчи, появились сообщения об уничтожении зенитно-ракетного комплекса С-300.

Силы обороны, по словам Свитана, вполне логично работают над уничтожением вражеской ПВО и систем наблюдения возле незаконно построенного Керченского моста. После завоевания преимущества в воздухе очередь на уничтожение дойдет и до самого моста.

Продвижение ВСУ на Курщине

Силы обороны Украины продолжают продвигаться на Курском направлении, в частности в направлении населенного пункта Корнеев.

Сейчас создана очень грамотная плавающая линия фронта для того, чтобы россияне не могли КАБами разрушать линии обороны,

– отметил полковник в запасе.

Также под контролем Украины оказался населенный пункт Внезапное. Однако еще рано говорить о начале полноценного наступления на этом направлении. Был создан оперативный плацдарм, предположительно, для контроля определенной части Курской области. Свитан предположил, что она будет до Курчатова или Курска, не более.

Продвижение ВСУ будет до тех пор, пока россияне не примут решение перебрасывать с восточного фронта значительные резервы, говорится о 30 – 40 тысяч личного состава.

Это именно то количество, которое движется сейчас в направлении Покровска. Пока они не примут такого решения, плацдарм в Курской области будет расширяться,

– подчеркнул Свитан.