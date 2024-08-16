Як можуть далі розвиватися бої на Курщині пояснив в щоденному зведення для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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Вибухи в Росії та Криму

В Іркутській області 15 серпня впав російський бомбардувальник Ту-22М3. Точно відомо, що один пілот не вижив.

Загалом вже так повелося, що це дуже невдала машина: від управління та палива до можливості катапультування пілотів. Цей літак уже став такою собі "домовиною на колесах",

– додав Світан.

Ймовірно, українські сили оборони були не причетними до цієї авіатрощі, причиною падіння стала несправність судна.

Минулої доби також неспокійно було в тимчасово окупованому Криму. Палало біля Керчі, з’явилися повідомлення про знищення зенітно-ракетного комплексу С-300.

Сили оборони, за словами Світана, цілком логічно працюють над знищенням ворожої ППО та систем спостереження біля незаконно збудованого Керченського мосту. Після завоювання переваги в повітрі, черга на знищення дійде і до самого мосту.

Просування ЗСУ на Курщині

Сили оборони України продовжують просуватися на Курському напрямку, зокрема в напрямку населеного пункту Корнєєв.

Наразі створена дуже грамотна плаваюча лінія фронту, для того, щоб росіяни не могли КАБами руйнувати лінії оборони,

– зауважив полковник в запасі.

Також під контролем України опинився населений пункт Внєзапне. Однак ще зарано говорити про початок повноцінного наступу на цьому напрямку. Був створений оперативний плацдарм, імовірно, для контролю певної частини Курської області. Світан припустив, що вона простягатиметься до Курчатова чи Курська, не більше.

Просування ЗСУ буде доти, поки росіяни не ухвалять рішення перекидати зі східного фронту значні резерви, мовиться про 30 – 40 тисяч особового складу.

Це саме та кількість, яка рухається зараз в напрямку Покровська. Поки вони не ухвалять такого рішення, плацдарм в Курській області буде розширюватися,

– наголосив Світан.