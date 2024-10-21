Если бы не это, россияне были бы уже где-то под Павлоградом: обзор фронта от Свитана

Россиянам пришлось перебрасывать часть сил и средств на Курщину, чтобы усилиться. Однако и сейчас ВСУ имеют успехи на этом направлении, не только тактические, но и стратегические.

Как бои на Курщине повлияли на фронт в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан

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Удар по российскому аэродрому

Появилось подтверждение успешного удара по российскому аэродрому "Липецк-2", что в 340 километрах от украинской границы.

Напомним, что в ночь на 20 октября на Россию летело более сотни дронов, часть которых была направлена на один из крупнейших российских аэродромов. Беспилотники повредили аэродромно-техническое оборудование, склад топливных материалов и несколько авиационных бортов.

Этот аэродром россияне, по сообщению Свитана, использовали для тактической авиации, а именно Су-34, Су-35.

Бои на Юге Украины

Враг в последнее время активизировался на Юге Украины. В сети появилось видео, как ВСУ накрыли кассетными боеприпасами расположение россиян на Кинбурнской косе. Полковник ВСУ в запасе рассказал, что враг использует эту местность сейчас для обороны и контроля над движением некоторых судов в море, держит там некоторое количество артиллерии.

Россияне понимают, если началась операция на Севере, то начнется и на Юге. Поэтому готовятся, возводят фортификации, но нам достаточно легко достать туда. Вероятно, ВСУ получили немаленькую партию кассетных ракет М30 к Himars,

– отметил Свитан.

Ситуация на Курщине

В Курской области россияне продолжают давить на левый фланг группировки ВСУ. В то же время украинские силы обороны продвинулись на север от Суджи в сторону Курчатова.

Выбрали тактику тактического просачивания малыми группами, а дальше работают уже серьезные части на продвижение,

– пояснил военный аналитик.

В то же время россияне усилили давление на украинскую группировку в районе Любимовки.

"Но главная задача выполнена – связана часть войска врага. Если бы не Курская операция, 50 тысяч человек российского войска сейчас были бы на Донбассе где-то под Павлоградом", – подчеркнул эксперт.