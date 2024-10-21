Як бої на Курщині вплинули на фронт в щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан
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Удар по російському аеродрому
З’явилося підтвердження успішного удару по російському аеродрому "Липецьк-2", що за 340 кілометрів від українського кордону.
Нагадаємо, що в ніч на 20 жовтня на Росію летіла понад сотня дронів, частина яких була спрямована на один з найбільших російських аеродромів. Безпілотники пошкодили аеродромно-технічне обладнання, склад паливних матеріалів та кілька авіаційних бортів.
Цей аеродром росіяни, за повідомленням Світана, використовували для тактичної авіації, а саме Су-34, Су-35.
Бої на Півдні України
Ворог останнім часом активізувався на Півдні України. В мережі з’явилося відео, як ЗСУ накрили касетними боєприпасами розташування росіян на Кінбурнській косі. Полковник ЗСУ в запасі розповів, що ворог використовує цю місцевість наразі для оборони та контролю над рухом деяких суден в морі, тримає там деяку кількість артилерії.
Росіяни розуміють, якщо почалась операція на Півночі, то почнеться й на Півдні. Тому готуються, зводять фортифікації, але нам досить легко дістати туди. Імовірно, ЗСУ отримали немаленьку партію касетних ракет М30 до Himars,
– зауважив Світан.
Ситуація на Курщині
В Курській області росіяни продовжують тиснути на лівий фланг угрупування ЗСУ. Водночас українські сили оборони просунулися на північ від Суджі в бік Курчатова.
Обрали тактику тактичного просочування малими групами, а далі працюють вже серйозні частини на просування,
– пояснив військовий аналітик.
Водночас росіяни посилили тиск на українське групування в районі Любимівки.
"Але головне завдання виконане – зв'язана частина війська ворога. Якби не Курська операція, 50 тисяч осіб російського війська зараз були б на Донбасі десь під Павлоградом", – підкреслив експерт.