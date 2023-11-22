Разведка Британии объяснила, почему бои вокруг Крынок "неудобны" для России

На минувшей неделе Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны ведут тяжелые бои на левом берегу реки Днепр. Один из украинских форпостов находится возле села Крынки, из которых наши военные пытаются выбить агрессора.

Как отметили в британской разведке, украинские морпехи продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсона, несмотря на мощные удары российских захватчиков.

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Что говорит британская разведка

В отчете отмечено, что ожесточенные пехотные бои проходят вокруг села Крынки с применением разнообразного типа вооружения, а рядовая и лесная местность усложняет задачи бойцов.

"Украина достаточно эффективно использует малые атакующие БпЛА (вероятно, речь идет о FPV-дронах – 24 Канал), тогда как российская авиация совершает большое количество вылетов для поддержки своей пехоты, выпуская авиабомбы из-за пределов радиуса действия украинской ПВО", – сообщила разведка.

Также в отчете названы бои за Крынки "меньшими, чем главные битвы в войне". Однако, подчеркивает британская разведка, эти бои крайне неудобны для российского командования, ведь в прошлом году, уходя из Херсона, оккупанты надеялись, что смогут удерживать линию разграничения по реке Днепр.

Враг рассчитывал, что на этом направлении будет сохраняться тишина, и это должно было позволить ему освободить часть подразделений для выполнения других задач. Теперь же оккупанты наоборот вынуждены отправлять подкрепление в Херсонскую область.

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