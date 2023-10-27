Технику берегут: в ВСУ сказали, кого россияне бросают в бой на Лимано-Купянском направлении

На Лимано-Купянском направлении сохраняется сложная ситуация, продолжаются тяжелые боевые действия. Однако потери среди вражеской армии в разы превышают потери среди украинских защитников.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Также он сказал, какую тактику сейчас использует враг.

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По словам Фитьо, ВСУ были готовы к осложнениям на Лимано-Купянском направлении, была информация о накоплении сил и средств для штурмовых действий.

За прошедшие сутки произошло 5 боевых столкновений, более 400 артиллерийских обстрелов. Были ликвидированы 78 бойцов оккупационной армии и 1 склад боеприпасов.

В общем, на этом направлении противник бережет технику, в бой пускает личный состав. Мы знаем, что личный состав у россиян ничего не стоит, их жизнь равна нулю целых, нолю десятых,

– добавил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск.

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Кто воюет на Лимано-Купянском направлении

На Лимано-Купянском направлении сосредоточены штурмовые группы, состоящие из отрядов "Шторм", "Шторм-Z", в которые входят бывшие заключенные и военнослужащие, совершившие нарушения.

Командиры этих подразделений не гнушаются расстрелами своих подчиненных, которые отказываются выполнять боевые задания. Таких случаев очень много, рассказал Фитьо.

Для восполнения своих потерь,которые на этом направлении в разы превышающих потери украинских защитников, россияне подтягивают резервы из России. Так, в частности, заменяют и дезертиров.

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