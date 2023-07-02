Есть достаточно сил и средств, чтобы остановить россиян: сержант ВСУ о Лимано-Купянском направлении

В начале июня оккупанты бросили большие силы на то, чтобы атаковать украинские позиции вблизи Купянска и Лимана. Силы обороны сумели остановить врага и нанести ему заметные потери, из-за чего ситуация успокоилась.

Об этом 24 Каналу рассказал Олесь Маляревич – сержант роты ударных БпЛА и артиллерийской разведки 92 ОМБр. Военный заверил, что России не удастся прорвать оборону Вооруженных сил на восточных рубежах фронта.

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О характере боев на Лимано-Купянском направлении

Враг действительно накапливает силы и пытается обнаружить слабые места в обороне Вооруженных Сил на Лиманском направлении. А когда ему это не удается, отходит, снова накапливает силы и снова пытается прорваться в разных местах.

"Этот процесс практически непрерывный. Месяц назад оккупанты очень активно наступали на Купянск, но на расстоянии 8 километров от города их остановили Силы обороны", – вспомнил Маляревич.

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Сейчас оккупанты сбавили свои обороты. Ситуация динамична, но Силы обороны справляются со своей работой. У нас достаточно сил и средств, чтобы остановить врага на Лимано-Купянском направлении.