Какую оборону используют россияне на фронте: Евлаш перечислил все опасные линии

На некоторых восточных направлениях линии обороны россиян слабее из-за банальной нехватки времени на укрепление. Однако на других – оборона россиян очень хорошо оборудована.

Несмотря на мощные укрепления, оборону врага таки можно пройти. Детальнее о том, как россияне укрепились на восточных направлениях 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.

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Как выстраиваются линии обороны врага

На Востоке Украины российские оккупанты используют глубоко эшелонированную оборону. Например, на Бахмутском направлении линии обороны россиян менее оборудованы, ведь бои продолжаются еще с зимы, поэтому времени на такие сооружения не было. На других направлениях, в частности Лимано-Купянском, оборона достаточно мощная.

В метрах 20 от окопа на первой линии стоят инженерные заграждения и колючая проволока. Перед ней в полутора километрах есть минно-взрывные заграждения, в частности противотанковые и противопехотные мины. После него есть противотанковый ров, глубиной до 2,5, шириной – до 3-х метров,

– объяснил Илья Евлаш.

За танковым рвом устанавливают еще одну минно-взрывную полосу. Первая линия, встречающая наших защитников – это инженерные заграждения разного типа. Речь идет и о противотанковых ежах, и так называемых "зубах дракона".

"Они достаточно эшелонированы, но не являются непреодолимыми. При правильном применении различных машин заграждения, мы можем делать проходы и преодолевать эти заграждения. Главное – правильная тактика и планирование", – заметил Евлаш.

Не стоит недооценивать и разведку. Ведь если хотя бы у врага есть одно слабое место, можно сделать дыру на их фронте.

Илья Евлаш о линиях обороны россиян: смотреть видео

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