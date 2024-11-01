Украинские защитники открыли "портал в ад" для оккупантов на Кураховском направлении

Россияне под Курахово продолжают штурмовать украинские позиции. ВСУ уничтожают вражеские танки и технику вместе с десантом.

Российские войска активно пытаются прорвать оборону ВСУ под Курахово, атакуя колоннами бронетехники в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал ссылаясь на Ореста Дрималовского, представителя бригады, в эфире телемарафона.

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Как воины ВСУ отражали атаку под Курахово

Украинские защитники, в частности воины Таврической бригады, уничтожают вражескую технику вместе с российским десантом.

Таврические десантники будто открыли портал в ад оккупантам в районе села Константиновка под Курахово, и россияне продолжают заходить туда целыми колоннами фактически. Накануне наши воины сожгли два танка и три боевые бронированные машины вместе с десантом, одну машину повредили,

– рассказал он.

По его словам, это уже третья или четвертая массированная атака техникой за неделю, когда оккупанты пытаются прорвать линию обороны в этом районе.

Дрималовский также добавил, что в одном из предыдущих боев ВСУ удалось уничтожить 12 бронированных машин, среди которых была и уникальная российская БМПТ "Терминатор", которую украинские бойцы долго отслеживали. Ее смогли повредить, остановить и в конце концов сжечь на поле боя.

Обратите внимание! В конце спикер отметил,, что ситуация на Кураховском направлении остается напряженной, российские войска ежедневно пытаются найти слабые места в обороне и продолжают атаки, стремясь усилить контроль над городом.

Недавно российские войска оккупировали населенный пункт южнее Курахово и давят на еще один.

Российские оккупанты стремятся контролировать Кураховскую ТЭС и вытеснить украинские войска из Курахово. Они хотят перерезать трассу, соединяющую Запорожье и Курахово, для нарушения логистики украинских сил.