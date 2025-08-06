Они "кошмарят" без разбора: россияне перебросили под Покровск элитных операторов дронов
- На Покровском направлении россияне применяют элитный отряд операторов дронов "Рубикон" для массовых атак беспилотниками, которые терроризируют как военных, так и гражданское население.
- Штурмовые действия оккупантов продолжаются непрерывно с многочисленными атаками пехоты и дронов, пытаясь перерезать логистику и сеять панику среди мирного населения.
- Покровское направление остается самым горячим, только за минувшие сутки украинские защитники отбили 52 атаки.
На Покровском направлении оккупанты применяют элитный отряд операторов дронов "Рубикон". Он координирует массовые атаки беспилотниками.
Дроны врага атакуют не только украинских военных, но и терроризируют гражданское население, пытаясь дестабилизировать тыловые пути и вызвать хаос в городе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление старшего офицера отделения 138-го центра специального назначения ВСП с позывным "Каспер".
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Что известно о появлении "Рубикона" под Покровском?
По словам "Каспера", штурмовые действия оккупантов в направлении Покровска продолжаются непрерывно: на позиции ВСУ россияне бросают многочисленную пехоту, которую поддерживают настоящие "облака дронов". На подступах к городу и на флангах украинские защитники уничтожают вражескую живую силу, однако враг продолжает натиск, работаю и в дальнейшем по старой схеме. По его словам там наблюдается "безграничное движение пехоты нон-стоп".
Пытаются сейчас перерезать нам логистику. Они очень подкованы под fpv-дроны. Залетают очень далеко и кошмарят. Что мы видим – они кошмарят и мирное население. Они даже не разбираются, какие цели. Их основная задача – сеять панику,
– отметил старший офицер.
Он подчеркнул, что это элитное подразделение атакует огромным количеством дронов.
Напомним, Покровское направление остается самым горячим. Только за минувшие сутки украинские защитники отбили 52 атаки в районе Покровска.