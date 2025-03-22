Покровское направление – самое горячее, россияне возобновили там наступление, – Трегубов
- Российские войска активизировали боевые действия на Покровском направлении. Он остается самым горячим участком фронта, сказал Виктор Трегубов.
- Российские войска пытаются после паузы возобновить боевые действия на Покровском направлении, но с меньшими силами, чем в феврале.
- Актуальными направлениями остаются Покровский, Новопавловский, Торецкий, Лиманский, Краматорский, а также попытки штурма на Харьковском и Купянском направлениях.
Российские захватчики снова активизировали военные действия на Покровском направлении. Этот участок фронта остается самым горячим.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.
К теме Без шансов долго продержаться: офицер ВСУ рассказал, как враг штурмует на Покровском направлении
Что происходит на Покровском направлении
Трегубов отметил, что оперативная ситуация на фронте принципиально не меняется в течение всей этой недели.
Наиболее горячим направлением остается Покровское, наступательные действия (со стороны врага – 24 Канал) на котором, в принципе, возобновились. Хотя и не достигли того объема, который они имели в феврале или январе. Интенсивность возобновилась, хотя и немного меньшими силами,
– сказал военный.
Спикер отметил, что Покровск у россиян оставался одной из главных задач на фронте. Просто дело в том, что по состоянию на начало марта войска страны-агрессора на этом направлении исчерпались чисто физически и математически в людях и технике.
"Сейчас они (россияне – 24 Канал) пытаются после этой передышки, которую они взяли на несколько недель, как-то возобновлять боевые действия на том направлении и активизировать боевые действия. Масштаб уже не тот, но они со всем тем частично вернулись к показателям февраля, когда фактически там (на Покровском направлении – 24 Канал) шла отдельная маленькая война", – объяснил Виктор Трегубов.
Он отметил, что россияне на Покровском направлении сейчас давят просто большими силами, чем в начале марта, но меньшими – чем в феврале.
В то же время спикер сказал, что актуальными направлениями на Востоке Украины остаются Новопавловский, Торецкий, Лиманский, Краматорский направления, город Часов Яр. Также есть попытки у противника штурмовать наши позиции как на Харьковском, так и на Купянском направлениях, в частности идти на юг и расширять плацдарм на западном берегу реки Оскол.