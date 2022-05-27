Бои продолжаются, – Гайдай о захваченном отеле в окрестностях Северодонецка

Российские диверсанты ворвались в одну из гостиниц на территории Северодонецка. Пока он остается неподконтрольным Украине.

Об этом сказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай. Он отметил, что говорится об отеле "Мир" на окраине Северодонецка.

Война может продолжаться до зимы, враг снова наступает на Славянск: основное за 93 день войны

"Вчера вражеская ДРГ проникла в гостиницу "Мир", которая расположена в отдаленном районе города. Бои продолжаются. Нашим защитникам удалось ликвидировать двух российских ротных. Сейчас мы пока не контролируем территорию гостиницы", – сказал Гайдай.

Руководитель ОВА заверил, что украинские защитники работают, чтобы прогнать российских убийц. Кафиры наступают на город по разным направлениям.

Убили 4 мирных жителей

Кафиры непрерывно обстреливают Северодонецк . Они 26 мая хотели зайти в город со стороны Пурдовки и Щедрищево. Также атаковали украинских защитников в районе Устиновки.

В Северодонецке за предыдущие сутки россияне убили 4 жителей. Двое из них погибли одновременно у многоэтажки. Также захватчики уничтожили еще 11 многоквартирных помещений и одно частное помещение.

Заметьте , тяжелые бои на Харьковщине продолжаются: россияне продолжают попытки наступления

Город пока не в осаде

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк отметил, что, несмотря на обстрелы, в город еще можно добраться . Однако дороги остаются опасными.

Бои проходят в окрестностях Северодонецка. Там находится значительное количество украинских войск. В самом населённом пункте нет света, связи. Люди находятся в информационной блокаде.

Обратите внимание – что происходит на Луганщине

Опасность в Луганской области

Депутат Федор Вениславский рассказал, что сейчас идет борьба за последние районы Луганской области. По его словам, вблизи Северодонецка и Лисичанская угроза велика, потому что россияне взяли украинских защитников в полукольцо. В настоящее время россияне имеют преимущество в живой силе и вооружении.

Вениславский отметил, что военное командование будет рассматривать разные планы, чтобы спасти жизнь военных. Ситуация усугубляется из-за разрушения мостов между Северодонецком и Лисичанском. Это усложняет поставки вооружения и резервов для украинцев.