Россияне, вероятно, зашли в Суджу в Курской области: Deep State обновил карту

Российские военные, вероятно, зашли в город Суджа в Курской области. В самом регионе продолжаются ожесточенные атаки и наступление со стороны врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект Deep State. В то же время также есть сообщения, что в самом городе до сих пор могут продолжаться бои.

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Занял ли враг Суджу в Курской области

Аналитики Deep State в обновлении своей карты днем 12 марта указали, что враг оккупировал Махновку, Замостье и Казачью Локню в Курской области.

В то же время на карте можно увидеть, что город Суджа также перешло почти под полный контроль оккупантов. В городе сейчас указано только присутствие армии России и серая зона на западе и севере.

Ситуация в Судже сейчас: смотрите на карте

Позже аналитики написали, что в Судже продолжаются активные бои. По данным экспертов, враг осуществляет активное давление с востока и севера, реализуя весь собранный ресурс в течение долгого времени.

Сетью, в частности, в телеграм-каналах после обновления распространяются сообщения о полном выходе из города Суджа, что не соответствует действительности, ведь людям, которые распространяют такие заявления, стоит внимательнее смотреть на карту и видеть серую зону на северных и западных окраинах города, где продолжаются бои, несмотря на публикации от россиян в центре Суджи,

– отметили в Deep State.

Аналитики отметили, что ситуация остается тяжелой, а Силы Обороны делают все возможное, чтобы остановить продвижение врага.

О том, что российские войска вошли в Суджу также подтвердил журналистам Суспильного один из украинских военных, чье подразделение находится в Курской области. Защитник отметил, что в городе сейчас продолжаются бои.

Это произошло на фоне того, что россияне установили огневой контроль над дорогой Юнаковка – Суджа – ключевым путем в город с Сумской области.

Кроме того, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил 5 каналу, что полного выхода ВСУ из Суджи пока нет. По словам нардепа, есть информация, что россияне зашли в определенную часть города, а именно за рекой, однако ситуация там сложная.

До этого ряд пропагандистских каналов распространил в сети видео, где российские военные якобы уже находятся в центре Суджи. Кадры оттуда похожи на Советскую площадь, однако когда было снято видео – неизвестно.

В Генеральном штабе ВСУ пока о ситуации с нашими военными в Судже ничего не писали.

К слову, на фоне обострения ситуации в Курской области Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают выполнять задачи на территории России. В то же время президент отметил, что наши командиры сохраняют максимум жизней наших военных.