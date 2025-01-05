На Торецком направлении российские войска уничтожили некоторые позиции ВСУ

Российская оккупационная армия не прекращает постоянные атаки в Донецкой области. В частности, на Торецком направлении оккупанты уничтожили некоторые позиции украинских военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица". Отмечается, что подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

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Что происходит на Торецком направлении

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что враг атаковал позиции украинских военных в направлении Щербиновки и в Торецке. К сожалению, в результате огневого воздействия некоторые позиции были уничтожены.

Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытавшихся инфильтроваться в наши боевые порядки,

– добавили военные.

Бойцы также рассказали о ситуации на других направлениях. В частности на Покровском направлении Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление. Там в течение суток враг атаковал в районах Миролюбовки, Лисовки, Песчаного, Шевченко, Славянки, Даченского, Соленого и Нововасильевки, некоторые позиции также были разрушены.

На Краматорском направлении россияне вели наступательные действия в Часовом Яру и в направлении Ступочек и Белой Горы.

К слову, ранее в Deep State сообщили, что сейчас наиболее активные боевые действия продолжаются в центре Торецка, в районе шахты "Центральная" и микрорайоне "Забалка". Кроме этого, российская армия пытается продвигаться в сторону Щербиновки.