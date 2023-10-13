На сколько россиянам хватит сил возле Авдеевки: фронтовая сводка от Свитана

Пока Вооруженные силы Украины прогрызают оборону врага на Юге, россияне отчаянно пытаются штурмовать Авдеевское направление. Теряя неоправданно огромное количество оружия, техники и личного состава, противник предпринимает попытку окружить город, параллельно накрывает его плотным огнем.

Почему Авдеевское направление стало таким важным для россиян и что там происходит прямо сейчас – в своем ежедневном обзоре фронта для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Логистика россиян возле Авдеевки

На днях Вооруженным Силам удалось взорвать мост из Горловки на Ясиноватую, по которому россияне перебрасывали технику. Ясиноватая является одним из крупнейших железнодорожных узлов на Донбассе, где противник разгружает серьезные партии боеприпасов и техники.

Оттуда техника раньше шла на Головку и Бахмут. Сейчас этот трафик перекрыт.

Уничтожение моста приведет к определенному дефициту боеприпасов, которые могли использовать боевики в районе Авдеевки. Однако кардинально это не решает вопрос, поскольку выход на Ясиноватую следует с востока, из России. Уничтожение именно этого сообщения уже приведет к серьезному дефициту поставок на Авдеевское направление,

– добавил полковник запаса.

Он рассказал, что по информации от боевиков там россиянам осталось боеприпасов примерно на неделю горячей фазы боев.

Сейчас они пытаются окружить город, подходя из Красногоровки. Свитан предположил, что командование ВСУ может принять решение отработать по той группировке Himars, что, вероятно, локализует проблему и нанесет еще большие потери врагу.

В общем, уже сейчас россияне понесли огромные потери – за сутки более тысячи погибших, десятки единиц техники, ведь враг пытается двигаться колоннами.

Полный обзор фронта от Романа Свитана: смотреть видео

Чем россияне забрасывают город

В сети появилось видео, как Авдеевку – город, где до сих пор проживает около тысячи человек, россияне забрасывают бомбами, похожими на фосфорные.

Оккупанты стирают город с лица земли, совершая настоящий геноцид. Однако Свитан объяснил, что эти бомбы, подобные фосфорным, на самом деле являются тепловыми шашками.

Ими россияне работают с РСЗО. Главной задачей такого оружия является поджечь как можно большую площадь. И, по словам военного аналитика, сейчас подобные бомбы используются только недалеко от Авдеевки и Бахмута.

Потери врага у Авдеевки

В настоящее время российские потери в технике достигли 26 танков за последние сутки, 49 бронемашин, 44 артиллерийских систем. Всего за последние 72 часа оккупанты потеряли на Авдеевском направлении более 100 танков.

Известно, что в России за год производится около 200 танков, такое же количество удается восстановить. То есть потери за последние несколько дней достигли мощностей производства за 2 – 3 месяца.

Так, ВСУ на восточном направлении выполняют одну из главных задач – уничтожение личного состава и техники врага.

Враг сам не скрывал планов начать штурм Авдеевки 7 октября – на день рождения Владимира Путина, однако не придержался даты, начал позже. Сейчас в этом направлении уничтожается огромное количество оккупационной армии.

Также Свитан рассказал, что россияне понимали этот отчаянный шаг и будущее количество жертв, поэтому стали очищать морги, медпункты, вывозить тела.

Сейчас они полностью забиты. Тела лежат на полу, полностью забиты больницы. Там серьезные потери среди россиян,

– заметил полковник в запасе.