Чому Авдіївський напрямок став таким важливим для росіян і що там відбувається прямо зараз у своєму щоденному огляді фронту для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Логістика росіян біля Авдіївки

Днями Збройним Силам вдалося підірвати міст з Горлівки на Ясинувату, яким росіяни перекидали техніку. Наразі Ясинувата є одним із найбільших залізничних вузлів на Донбасі, де противник розвантажує серйозні партії боєприпасів та техніки.

Звідти техніка раніше йшла на Голівку та Бахмут. Зараз цей трафік перекритий.

Знищення мосту призведе до певного дефіциту боєприпасів, які могли б використовувати бойовики в районі Авдіївки. Однак кардинально це не розв'язує питання, оскільки вихід на Ясинувату прямує зі сходу, з Росії. Знищення саме цього сполучення уже призведе до серйозного дефіциту постачання на Авдіївський напрямок,

– додав полковник запасу.

Він розповів, що за інформацію від бойовиків, там росіянам залишилося боєприпасів приблизно на тиждень гарячої фази боїв.

Зараз вони намагаються оточити місто підходячи з Красногорівки. Світан припустив, що командування ЗСУ може ухвалити рішення відпрацювати по тому угрупуванню Himars, що, ймовірно, локалізує проблему і завдасть ще більших втрат ворогові.

Загалом уже зараз росіяни зазнають величезних втрат – за добу понад тисяча загиблих, десятки одиниць техніки, адже ворог намагається рухатися колонами.

Повний огляд фронту від Романа Світана: дивитися відео

Чим росіяни закидають місто

В мережі з’явилося відео, як Авдіївка – місто, де ще досі проживає близько тисячі осіб, росіяни закидають бомбами схожими на фосфорні.

Окупанти стирають місто з лиця землі вчиняючи справжній геноцид. Однак Світан пояснив, що ці бомби, схожі на фосфорні, насправді є тепловими шашками.

Ними росіяни працюють з РСЗВ. Головним завданням такої зброї є – підпалити якомога більшу площу. І, за словами військового аналітика, зараз подібні бомби використовуються лише неподалік Авдіївки та Бахмута.

Втрати ворога біля Авдіївки

Наразі російські втрати у техніці сягнули 26 танків за останню добу, 49 бронемашин, 44 артилерійські системи. Загалом за останні 72 години окупанти втратили на Авдіївському напрямку понад 100 танків.

Відомо, що в Росії за рік виробляється приблизно 200 танків, таку ж кількість вдається відновити. Тобто втрати за останні кілька днів сягнули потужностей виробництва за 2 – 3 місяців.

Так ЗСУ на східному напрямку виконують одне з головних завдань – знищення особового складу та техніки ворога.

Ворог сам не приховував планів почати штурм Авдіївки 7 жовтня – на день народження Владіміра Путіна, однак не дотримався дати, почав пізніше. Зараз на цьому напрямку нищиться величезна кількість окупаційної армії.

Також Світан розповів, що росіяни розуміли цей відчайдушний крок і майбутню кількість жертв, тому стали очищати морги, медпункти, вивозити тіла.

Зараз вони забиті повністю. Тіла лежать на підлозі, повністю забиті лікарні. Там серйозні втрати серед росіян,

– зауважив полковник в запасі.