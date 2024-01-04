Следующая линия обороны после Бахмута: в ВСУ рассказали о ситуации у Часового Яра

Россияне продолжают вести активные боевые действия на Востоке Украины, в частности, на Бахмутском направлении. Оккупанты поставили своей целью захватить Часов Яр, а как максимум – Донецкую область.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. В настоящее время противник пытается активно наступать именно на Богдановку.

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Ситуация возле Временного Яра

Владимир Фитьо рассказал, что украинские защитники отражают российские атаки вблизи Богдановки. Оккупанты имеют "план минимум" – выйти в направлении Часового Яра. "План максимум" состоит в захвате всей Донецкой области.

Каких-либо успехов на этом этапе у россиян нет, наши защитники находятся в активной обороне. При лучшем случае переходят к контратакующим действиям, улучшают свое тактическое положение,

– отметил спикер.

В то же время Фитьо отмечает, что ВСУ не воюют с "армией бомжей" – российская армия серьезна, она хорошо оснащена. Недооценивать противника нельзя. Оккупанты учатся на поле боя, несмотря на человеческие потери.

Что происходит на Востоке