Следующая линия обороны после Бахмута: в ВСУ рассказали о ситуации у Часового Яра
Россияне продолжают вести активные боевые действия на Востоке Украины, в частности, на Бахмутском направлении. Оккупанты поставили своей целью захватить Часов Яр, а как максимум – Донецкую область.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. В настоящее время противник пытается активно наступать именно на Богдановку.
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Ситуация возле Временного Яра
Владимир Фитьо рассказал, что украинские защитники отражают российские атаки вблизи Богдановки. Оккупанты имеют "план минимум" – выйти в направлении Часового Яра. "План максимум" состоит в захвате всей Донецкой области.
Каких-либо успехов на этом этапе у россиян нет, наши защитники находятся в активной обороне. При лучшем случае переходят к контратакующим действиям, улучшают свое тактическое положение,
– отметил спикер.
В то же время Фитьо отмечает, что ВСУ не воюют с "армией бомжей" – российская армия серьезна, она хорошо оснащена. Недооценивать противника нельзя. Оккупанты учатся на поле боя, несмотря на человеческие потери.
Что происходит на Востоке
- Россияне продолжают активно штурмовать позиции Сил обороны на Авдеевском и Марьинском направлениях. За последние сутки ВСУ отразили 4 атаки оккупантов вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении россияне предпринимали попытки атак 32 раза.
- В то же время, в утреннем отчете 3 января Генштаб сообщил, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники имели успех. Да, юго-восточнее Новобахмутовки наши защитники улучшили тактическое положение.
- Россияне пытаются активно использовать на Бахмутском направлении FPV-дроны, постоянно модифицируя их по тактическому принципу. Россияне преобладают ВСУ по количеству дронов, однако украинские средства радиоэлектронной борьбы снизят эффективность оккупантов.