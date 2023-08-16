Силы россиян иссякают: боец ВСУ рассказал, как развиваются события на Бахмутском направлении

На днях заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники имеют успехи на флангах. Россияне потеряли инициативу, иногда им приходится привлекать резервы, ведь силы на позициях непрерывно заканчиваются.

Об этом 24 Каналу рассказал командир подразделения TERRA Николай Волохов – позывной Абдулла. Он рассказал, какие подразделения врага воюют вокруг Бахмута.

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На фронте немаловажную роль играют погодные условия. Поскольку лето заканчивается, осенью и зимой у ВСУ появится все больше проблем с дорогами, заметил Волохов.

Возможно, поэтому россияне пытаются закончить летне-осеннюю кампанию на мажорном аккорде, потому и подвели более боеспособные, как им кажется, подразделения, хотя я бы это подверг сомнению, ведь то, что было, хотя это были во многих случаях недобитки, держалось лучше за то, что приехало,

– добавил боец.

Противник на Бахмутское направление стянул очень много разных сил и группировок: от кадыровцев до регулярной армии.

"Разница у них лишь в весе черного пакета, в котором они оказываются", – иронически подчеркнул Абдулла.

По его последней информации, в Бахмут также приехало подразделение "Ахмат" с довольно неплохой современной техникой. Но для ВСУ это не имеет значения, они продолжают выполнять свои задачи так эффективно, как только им позволяют силы и возможности.

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