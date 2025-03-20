В DeepState проанализировали продвижение врага на правом берегу реки Оскол
- ВСУ стабилизировали ситуацию на правом берегу реки Оскол, освободив село Фиголевка и контролируя территории Фиголевка – Двуречная – Западное.
- Российские войска пытаются продвинуться у Красного Первого и Тополь, создавая новые плацдармы и улучшая свое тактическое положение на восточных направлениях фронта.
Российские оккупанты пытаются расширить зону своего контроля вдоль реки Оскол. ВСУ имеют успехи на этом направлении и не дают врагу просачиваться через оборону.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Боевая ситуация у реки Оскол
Военным ВСУ в последнее время удалось стабилизировать ситуацию и взять контроль на территории Фиголевка – Двуречная – Западное. Украинские защитники вытеснили оккупантов из села Фиголевка. ВСУ тогда удалось освободить 1,3 километра украинской территории. Теперь воины держат там оборону и ликвидируют россиян, которые иногда пытаются продвинуться и восстановить контроль над населенным пунктом.
Подобное происходит и по всей линии образованных плацдармов. Противник пытается просачиваться небольшими группами пехоты через оборонительные порядки Сил Обороны, но в большинстве случаев наталкиваются на поражение и уничтожение,
– сообщают в DeepState.
Село Фиголевка освобождено от оккупантов: смотрите на карте
Однако российские войска несколько нарушают стабилизацию и образуют новые боевые ячейки. Так аналитики проекта пишут, что оккупанты создали еще один плацдарм в районе населенного пункта Красное Первое. Там они используют пехотные группы, чтобы закрепиться на высотах восточнее села.
Россияне стремятся двигаться в сторону Красного Первого: карта
Российские войска также активно давят на село Тополя. Возле населенного пункта они пытаются улучшить свое тактическое положение, чтобы полностью занять его и закрепиться.
Анализ DeepState на других направлениях
За последние дни DeepState несколько раз обновил информацию об изменениях на фронте:
- За прошедшие сутки враги продвинулись у Красного Первого, Скудного и Новоселки, сосредоточив внимание на восточных направлениях фронта.
- 19 марта проект сообщил, что оккупанты активизировали боевые действия на Запорожском направлении. ВСУ противостояли врагу у Пятихаток и Малых Щербаков, а также в районе Степного. Эти населенные пункты с начала полномасштабной войны расположены в "серой зоне".
- Российская армия также имеет успехи у населенного пункта Невское в Луганской области. Также оккупанты улучшили свое тактическое положение, надавив на Привольное в Донецкой области.