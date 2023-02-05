Придется перестраивать всю оборону, – военный объяснил значение Угледара

Угледар для ВСУ имеет огромное стратегическое значение. Терять город нельзя, потому что тогда придется перестраивать всю оборону.

Об этом 24 Каналу рассказал пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады Евгений Назаренко. Также он рассказывал о ситуации в Угледаре в целом.

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Стратегическое значение Угледара

Назаренко отметил, что Угледар – это очень важная точка, потому что Угледар – это господствующая высота. Он действительно очень высоко стоит. Он виден с 15 километров, если солнечная погода, то Угледар с дороги виден. Это господствующая высота, и если россияне завладеют Угледаром, ВСУ придется полностью перестраивать линию обороны.

А еще отходить с позиций, которые мы занимаем, потому что будет невыгодно просто стоять под ними, чтобы они на нас смотрели. Они будут контролировать хоть и не все, но очень много наших логистических путей, а это усложнило бы выполнение задачи именно на этом участке фронта,

– заметил пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады.

Он добавил, что, кроме того, Угледар и для ВСУ – стратегическая точка, потому что рядом с тем, что это господствующая высота, это плацдарм для будущего возможного контрнаступления на Бердянск, Мариуполь, в ту сторону. Поэтому потерять Угледар нельзя.

"Никто его терять в принципе и не собирается", – подчеркнул Назаренко.

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По его словам, когда бригада днем была в одном селе близ Угледара, то во время этих событий вражеская авиация за 2 часа заходила примерно 5 раз. Ее было видно, хотя она и действовала с достаточно больших высот, но она была видна, они парами заходили, отстреливались.

То есть в это время работало все. И ствольная артиллерия, и реактивная артиллерия, и вот эти "Сонцепеки", и авиация, и танки, то есть все на свете. Если говорить о том, что сейчас и до всех этих событий, то "Градиками" они любят бросать. Каждый день нам "Градики" желают здоровья",

– подчеркнул пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады.

Как он отметил, ствольная артиллерия россиян тоже активно работает. Однако не в таком большом количестве. Если говорить о том, сколько они стреляют, а сколько мы, то паритет примерно есть. Наши также "валят" дай Бог, и по целям попадают нормально.

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