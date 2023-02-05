Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко. Також він розказував про ситуацію у Вугледарі загалом.

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Стратегічне значення Вугледара

Назаренко зазначив, що Вугледар – це дуже важлива точка, тому що Вугледар – це панівна висота. Він реально дуже високо стоїть. Його видно з 15 кілометрів, якщо сонячна погода, то Вугледар з дороги видно. Це панівна висота, і якщо росіяни заволодіють Вугледаром, ЗСУ доведеться повністю перебудовувати лінію оборони.

А ще відходити з позицій, які ми займаємо, тому що буде не вигідно просто стояти під ними, щоб вони на нас дивились. Вони будуть контролювати хоч і не всі, але дуже багато наших логістичних шляхів, а це б ускладнило виконання завдання саме на цій ділянці фронту,

– зауважив пресофіцер 68 окремої єгерської бригади.

Він додав, що, крім того, Вугледар і для ЗСУ – стратегічна точка, бо поруч з тим, що це панівна висота, це плацдарм для майбутнього можливого контрнаступу на Бердянськ, на Маріуполь, у той бік. Тому втратити Вугледар не можна.

"Та ніхто його втрачати у принципі й не збирається", – наголосив Назаренко.

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Бої біля Вугледара

За його словами, коли бригада вдень була в одному селі поблизу Вугледара, то під час цих подій, ворожа авіація за 2 години заходила приблизно 5 разів. Її було видно, хоч вона й діяла з досить великих висот, але її було видно, вони парами заходили, відстрілювались.

Тобто, в цей час працювало все. І ствольна артилерія, і реактивна артилерія, і ось ці "Сонцепьоки", і авіація, і танки, тобто, все на світі. Якщо казати про те, що нині й до цих усіх подій, то "Градіками" вони люблять кидати. Кожен день нам "Градіки" бажають здоров'я",

– підкреслив пресофіцер 68 окремої єгерської бригади.

Як він зазначив, ствольна артилерія росіян також активно працює. Однак не в такій великій кількості. Якщо казати про те, скільки вони стріляють, а скільки ми, то паритет приблизно є. Наші також "валять" дай Боже, і по цілях влучають нормально.

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