Чтобы продвинуться под Бахмутом, россиянам нужно перепрыгивать свои трупы, – офицер ВСУ

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг буквально уничтожил весь город. Однако для бешеного количества россиян Бахмут стал буквально могилой.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты из состава батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай. Он сообщил, что на некоторых частях фронта украинские военные отражают свои территории, но о контрнаступление говорить еще рано.

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Боец отметил, что ситуация в Бахмуте на линии фронта постоянно меняется. Это динамичный процесс и нельзя сказать, что со стороны России есть определенные преимущества или победы.

Нельзя сказать, что они вошли, выбив украинских защитников. Они просто зашли в разрушенный город,

– добавил говорящий.

Потери россиян огромны

Россияне буквально уничтожают полностью все здания подряд. Когда прилетает 20 снарядов по одному зданию, стоящему на той позиции защитнику не остается ничего, как доложить командованию, что на том месте уже нет ничего, и нужно отойти на 20 – 30 метров, подчеркнул Оропай.

По его словам, окрестности Бахмута для россиян стали настоящим адом, ловушкой, где они похоронили такое количество своей техники и живой силы, что об этом будут писать в истории.

До нового года они посадку заваливали своими труппами и чтобы военному России можно было пройти, ему нужно просто перепрыгивать этих собак, которые мы похоронили на той земле. Их было так много, что их нереально было даже эвакуировать,

– рассказал боец.

Он сообщил, что иногда украинским защитникам удается проходить вперед, иногда отступать. Но он не уверен, что уже можно говорить о начале контрнаступательных действий в том направлении.

Наступление – это очень страшно и все украинцы должны понимать, что наступление – это о потерях, о немалых потерях,

– резюмировал Оропай.

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