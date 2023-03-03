Россияне меняют тактику: пытаются вытеснить ВСУ из Бахмута

Уже несколько месяцев Бахмут является самой горячей точкой на фронте. Россияне пытаются захватить его любой ценой и решили изменить тактику.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Харук. Он заметил, что россияне, вероятно, еще долго постараются прорвать оборону Бахмута и бросать туда все больше и больше сил.

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Аналитики Института изучения войны сообщили, что россияне сменили тактику у Бахмута. С попыток оцепления они перешли к попыткам "выдавить" украинские силы обороны из города.

Почему россияне решили изменить тактику

Харук предположил, что дело в черноземе, которое во время оттепели становится непроходимым для техники. А в городе, в отличие от окрестностей, есть улицы с жестким покрытием, там развивать боевые действия несколько легче.

Согласно карте боевых действий, сейчас город Бахмут находится в полуокружении. По всей видимости, россияне считают, что путей, которые они контролируют достаточно, чтобы начать наступление непосредственно на город, заметил эксперт.

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Вероятные уличные бои

Смена тактики россиян будет означать интенсивные уличные бои, подчеркнул говорящий, но украинские вооруженные силы уже продемонстрировали сноровку в отражении таких атак.

В мае прошлого года сразу по результатам буквально первых месяцев боевых действий в двух российских профессиональных журналах вышли статьи, посвященные тактике боевых действий Вооруженных сил Украины во время обороны городов. В этом виде боев наши воины достаточно обучены и подготовленны,

– добавил Харук.

По его словам, теоретически, если враг не постарается сосредоточить усилия еще на другом направлении, то атаковать Бахмут будет еще очень долго.

"Поскольку по другим направлениям очень активных боевых действий не ведется, россияне могут все имеющиеся резервы направить под Бахмут", – сказал спикер.

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